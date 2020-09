MotoGp | buone notizie per Marc Marquez | è tornato ad allenarsi

aseiins : MotoGP, storica doppietta italiana a Misano - AntonellaCrima2 : E VAIIII ????MotoGP, storica doppietta italiana a Misano - jimihendrix1980 : MotoGP, storica doppietta italiana a Misano - OA_Sport : MotoGP, Alex Rins: “Buone sensazioni oggi, sono contento di partire dalla terza fila” - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Valentino #Rossi ha buone sensazioni al termine della prima giornata #MotoGP a #Misano. 6° al termine del venerdì… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp buone

Corriere dello Sport.it

ROMA - Buone notizie per Marc Marquez. Il pilota della Repsol Honda ha avuto un inizio di stagione piuttosto difficile dopo la caduta fatta durante la gara del Gp inaugurale a Jerez che lo ha ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - Come in F1, dove le comunicazioni radio tra piloti e squadre sono ormai parte integrante della gara, anche la MotoGP sta studiando la possibilità di adottare tale sistema. Un p ...Il recupero di Marc Marquez sta procedendo a piccoli passi, ma la cosa positiva è che procede nel migliore dei modi. Dopo la decisione infausta di rientrare in pista a pochi giorni dal primo intervent ...