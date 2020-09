Morbido | dall' incubo alla festa grazie a Rossi

(Di martedì 15 settembre 2020) La tragedia del padre, le difficoltà della famiglia e l'aiuto determinante di Vale: così è ripartito per vincere a due passi da casa del Dottore

Quando si sono conosciuti Franco era già "triturato". Dalla vita e dalle corse. Eppure Vale in quel ragazzino ci ha voluto credere lo stesso. "Aveva vinto nella Stock 600 e ormai il suo destino sporti ...Dal punto di vista della varietà proposta sul gradino più alto del podio, è bella da impazzire questa MotoGP 2020, inficiata dall’assenza dell’acciaccato "Re Marquez" ma rinvigorita dai tanti “sudditi ...Alla faccia del destino, superato in staccata. La vita a gas aperto di Franco Morbidelli è un romanzo tutto da leggere, una narrazione sportiva iniziata a soli due anni quando il papà Livio, ex pilota ...