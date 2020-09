Inps, nel 2020 aumentano i beneficiare del Reddito di Cittadinanza: +25% (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Nei primi 8 mesi del 2020 il numero di beneficiari del Reddito di Cittadinanza è aumentato più del 25%. È quanto segnala Inps in una nota in cui si specifica che nel mese di agosto è stato registrato un incremento dei nuclei beneficiari di Reddito/Pensione di Cittadinanza di oltre il 23% rispetto al corrispondente dato del mese di gennaio 2020 (1,304 milioni di famiglie vs 1,059 milioni del mese di gennaio) e un aumento del 20% del numero di persone coinvolte, che sono passate da 2,562 milioni di gennaio a 3,081 milioni registrate nel mese di agosto. In particolare, con riferimento al solo Reddito di Cittadinanza, l’incremento dei nuclei beneficiari è stato di oltre il 25%, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Nei primi 8 mesi delil numero di beneficiari deldiè aumentato più del 25%. È quanto segnalain una nota in cui si specifica che nel mese di agosto è stato registrato un incremento dei nuclei beneficiari di/Pensione didi oltre il 23% rispetto al corrispondente dato del mese di gennaio(1,304 milioni di famiglie vs 1,059 milioni del mese di gennaio) e un aumento del 20% del numero di persone coinvolte, che sono passate da 2,562 milioni di gennaio a 3,081 milioni registrate nel mese di agosto. In particolare, con riferimento al solodi, l’incremento dei nuclei beneficiari è stato di oltre il 25%, ...

CatalfoNunzia : È online sul sito @INPS_it la procedura per richiedere la terza mensilità del #RedditodiEmergenza prevista nel… - froman121 : RT @CatalfoNunzia: È online sul sito @INPS_it la procedura per richiedere la terza mensilità del #RedditodiEmergenza prevista nel #DecretoA… - marino29b : RT @CatalfoNunzia: È online sul sito @INPS_it la procedura per richiedere la terza mensilità del #RedditodiEmergenza prevista nel #DecretoA… - columbus63 : RT @CatalfoNunzia: È online sul sito @INPS_it la procedura per richiedere la terza mensilità del #RedditodiEmergenza prevista nel #DecretoA… - icaro_diretto : RT @CatalfoNunzia: È online sul sito @INPS_it la procedura per richiedere la terza mensilità del #RedditodiEmergenza prevista nel #DecretoA… -