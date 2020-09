Incidente Zanardi | scartata l’ipotesi di problemi a handbike e asfalto

(Di martedì 15 settembre 2020) Nessun problema per quanto riguarda lo stato del manto stradale e il funzionamento delladi Alex. Questo è quanto emerge dalla consulenza sulla dinamica dell’che ha visto coinvolto il campione paralimpico lo scorso 19 giugno. L’ex pilota di Formula 1 si scontrò contro un autocarro lungo la provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d’Orcia, nel Senese, mentre viaggiava sulla sua. Quest’ultima si sarebbe danneggiata a causa dell’urto contro il camion e le fratture rilevate non sarebbero riconducibili ad un momento precedente allo scontro.

E' stata consegnata oggi (15 settembre) la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Siena sull'incidente del 19 giugno in cui è rimasto gravemente ferito Alex Zanardi, mentre percorreva la strada ...