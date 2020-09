Il Decreto Semplificazione non risolve il problema del caos targhe di San Marino (Di martedì 15 settembre 2020) Il Decreto Semplificazione diventato legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non risolve il problema delle targhe di San Marino. Il provvedimento del Parlamento specifica che non si applicano le restrizioni per i conducenti di auto immatricolate all'estero: ... Leggi su chiamamicitta (Di martedì 15 settembre 2020) Ildiventato legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nonildelledi San. Il provvedimento del Parlamento specifica che non si applicano le restrizioni per i conducenti di auto immatricolate all'estero: ...

simonebaldelli : Il governo festeggia un anno dalla sua nascita mettendo la 26sima fiducia. Ormai il bicameralismo è a targhe alter… - takethedate : Nuovo #evento: Il Decreto Legge Semplificazione e l’impatto sulla gestione dei procedimenti amministrativi, sugli a… - GPeppe34N : RT @QRepubblica: 'Il decreto semplificazione non ha una visione nè una priorità ed in cui, per esempio, il codice degli appalti è rinviato… - NasciAzurvault : @QRepubblica @peppeprovenzano Perfetto visto già che con il decreto semplificazione avete fatto tutto il contrario - Roberto77373989 : @QRepubblica @Giulio_Tremonti minchia Provenzano ma hai visto un pezzo di trasmissione prima di sederti li....penso… -