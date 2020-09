I social network ci alienano sempre più. E ci trasformano in ‘egomostri’ (Di martedì 15 settembre 2020) Quella che già nel 1995 lo psichiatra americano Ivan Goldberg aveva definito come la “sindrome della dipendenza dalla rete” (Internet Addiction Disorder) si è a tal punto estesa da conquistare, di fatto, pressoché ogni abitatore della cosmopoli a reificazione integrale. Non è difficile comprendere come, in forza del proliferare delle relazioni digitali proprie della community virtuale, il nuovo potere seducente del tecnocapitalismo abbia realmente ottenuto, a mo’ di conquista, l’inibizione dei reali rapporti interpersonali, di fatto dissolvendo la base di una rivolta corale. La iGen, ossia la generazione degli iperconnessi descritta da Jean Twenge, è popolata da uno sciame di giovani che sono permanentemente on line, sempre connessi alla rete dell’internet e disconnessi dalla realtà e dal legame ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Quella che già nel 1995 lo psichiatra americano Ivan Goldberg aveva definito come la “sindrome della dipendenza dalla rete” (Internet Addiction Disorder) si è a tal punto estesa da conquistare, di fatto, pressoché ogni abitatore della cosmopoli a reificazione integrale. Non è difficile comprendere come, in forza del proliferare delle relazioni digitali proprie della community virtuale, il nuovo potere seducente del tecnocapitalismo abbia realmente ottenuto, a mo’ di conquista, l’inibizione dei reali rapporti interpersonali, di fatto dissolvendo la base di una rivolta corale. La iGen, ossia la generazione degli iperconnessi descritta da Jean Twenge, è popolata da uno sciame di giovani che sono permanentemente on line,connessi alla rete dell’internet e disconnessi dalla realtà e dal legame ...

Spesso la coscienza dice una cosa, ma l'opportunismo ne fa fare un'altra. Nel caso che in questi giorni ha fatto parlare positivamente il popolo attivo sui social network, ha vinto la coscienza. Così, ...

Flavio Briatore, Dopo essere stato positivo al Covid-19, è tornato a parlare sui social network, raccontando in un video la sua esperienza con la malattia e il modo in cui ne è venuto fuori. Le parole ...

The Social Dilemma, uno degli ultimi documentari pubblicati da Neftlix, è sulla bocca di tutti. In questo film infatti ex dipendenti di social media e siti web come Facebook, Instagram, Google e Pinte ...

