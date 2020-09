I killer di Willy | bulli anche in cella

(Di martedì 15 settembre 2020) Stefano Vladovich I fratelli Bianchi pretendono acqua minerale e allenamento Hanno chiesto mutande e calzini puliti. E acqua minerale. Prima settimana di carcere per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli. Isolati nel braccio G12, transito, del penitenziario romano di Rebibbia, ieri mattina hanno incontrato uno dei loro legali, Massimiliano Pica. «Hanno ribadito la loro innocenza, confermano quanto dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia» spiega a Giornale l'avvocato Mario Pica, l'altro legale. Ovvero «chenon l'hanno proprio toccato. Ammettono di esser stati sul posto ma solo per fare da pacieri. Quando era finito tutto si sono allontanati senza picchiare. Ho depositato istanza al Tribunale del Riesame, adesso attendiamo gli atti». I Bianchi e Pincarelli avrebbero ...

Prigioniera dei fantasmi della Storia, stordita dai miasmi della cronaca. Nel funerale di Willy, nelle lacrime dolenti della sua famiglia, nelle parole magniloquenti della politica che cerca inutilmen ...Omicidio Willy, i fratelli Bianchi e Pincarelli rimangono in isolamento: "Paura ritorsioni detenuti" Mario Pincarelli, Gabriele Bianchi e Marco Bianchi rimarranno in isolamento in carcere anche quando ...“Alla Ferragni mando un bacione, non mi occupo di risponderle”. Lo ha detto da Matera il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito delle dichiarazioni dell’influencer Chiara Ferragni sul caso Wil ...