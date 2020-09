I genitori di Maria Paola: “Certi dell’innocenza di Michele, non crediamo all’aggressione” (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo certi dell’innocenza di nostro figlio Michele, non abbiamo mai creduto all’ipotesi dell’aggressione”. A scriverlo sono i genitori di Maria Paola Gaglione, giovane morta ad Acerra in seguito a un incidente con lo scooter. Secondo una prima ricostruzione a causare la tragedia sarebbe stato l’inseguimento operato da suo fratello Michele Antonio, contrario alla relazione tra lei e il suo compagno transgender, che ha riportato a sua volta ferite riconducibili a un’aggressione. Nelle ultime ore i coniugo Gaglione, che hanno preferito tenersi lontani dai riflettori, hanno preso posizione attraverso una lettera nella quale si dicono convinti dell’innocenza del figlio Michele e al tempo stesso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo certi dell’innocenza di nostro figlio, non abbiamo mai creduto all’ipotesi dell’aggressione”. A scriverlo sono idiGaglione, giovane morta ad Acerra in seguito a un incidente con lo scooter. Secondo una prima ricostruzione a causare la tragedia sarebbe stato l’inseguimento operato da suo fratelloAntonio, contrario alla relazione tra lei e il suo compagno transgender, che ha riportato a sua volta ferite riconducibili a un’aggressione. Nelle ultime ore i coniugo Gaglione, che hanno preferito tenersi lontani dai riflettori, hanno preso posizione attraverso una lettera nella quale si dicono convinti dell’innocenza del figlioe al tempo stesso ...

