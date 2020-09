Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi isolato: paura nella casa del GF (Di martedì 15 settembre 2020) Panico e paura per il concorrente del reality Carino, simpatico, intelligente e ironico. Lui è uno dei concorrenti che ieri sera ha varcato la porta rossa del “Grande Fratello Vip”. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, l’influencer che è stato sin da subito uno dei protagonisti della serata del reality. Lui è stato scelto dal Grande Fratello come uomo misterioso per lanciare i tweet dalla Social Rom all’inizio della puntata. Adesso però il giovane influencer teme per il suo percorso al GF Vip. Infatti ieri, dopo la puntata, è stato colto da febbre alta, lamentando brividi di freddo, tanto che si è avvolto in una coperta già durante la puntata. Così è intervenuto all’interno della ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 settembre 2020) Panico eper il concorrente del reality Carino, simpatico, intelligente e ironico. Lui è uno dei concorrenti che ieri sera ha varcato la porta rossa del “Vip”. Stiamo parlando di, l’influencer che è stato sin da subito uno dei protagonisti della serata del reality. Lui è stato scelto dalcome uomo misterioso per lanciare i tweet dalla Social Rom all’inizio della puntata. Adesso però il giovane influencer teme per il suo percorso al GF Vip. Infatti ieri, dopo la puntata, è stato colto da febbre alta, lamentando brividi di freddo, tanto che si è avvolto in una coperta già durante la puntata. Così è intervenuto all’interno della ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - _iM_18 : RT @Sciakkispirr: Vuje ata passà mai niente rint a nù cèss. La mattina tutti plurilaureati, linguaggio forbito, fate la punta al cazzo pure… - calumflawIess : Quest’anno avrei guardato il grande fratello solo per tommaso zorzi e lui si sente male... -