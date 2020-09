Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi lascia momentaneamente la casa per problemi di salute (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tommaso Zorzi è momentaneamente fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 per questioni di salute, l'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla produzione. Fan di Tommaso Zorzi in ansia perchè l'influencer ha dovuto lasciare momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 5. I motivi? Legati naturalmente al suo stato di salute, che al momento non sembra serio ma, vista la delicata fase che tutto il mondo vive da mesi, rende necessari controlli più approfonditi. L'allarme, come bene sa chi non ha perso il primo giorno di dirette dalla casa, è scattato nella notte quando ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)fuori dalladelVip 5 per questioni di, l'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla produzione. Fan diin ansia perchè l'influencer ha dovutoreladelVip 5. I motivi? Legati naturalmente al suo stato di, che al momento non sembra serio ma, vista la delicata fase che tutto il mondo vive da mesi, rende necessari controlli più approfonditi. L'allarme, come bene sa chi non ha perso il primo giorno di dirette dalla, è scattato nella notte quando ...

