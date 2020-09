Giroud Juventus: c’è la conferma, tutta la verità sull’affare con il Chelsea (Di martedì 15 settembre 2020) Giroud Juventus- Secondo quanto riportato dalla stampa inglese e come confermato nei giorni scorsi da “Gianluca Di Marzio”, i bianconeri starebbero pensando anche a Giroud. Qualora la Juventus non dovesse riuscire a chiudere per Dzeko o Suarez, l’attaccante del Chelsea potrebbe rappresentare la valida alternativa per l’attacco juventino. Giroud Juventus, e se arrivasse insieme al nuovo centravanti? Come riportato nelle ultime ore, starebbe avanzando l’indiscrezione, seconda la quale, Giroud potrebbe vestire bianconero a prescindere dall’arrivo di Suarez o Dzeko. Leggi anche:Dzeko Juventus, ora si può chiudere: è fatta per Milik alla Roma La Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 settembre 2020)- Secondo quanto riportato dalla stampa inglese e cometo nei giorni scorsi da “Gianluca Di Marzio”, i bianconeri starebbero pensando anche a. Qualora lanon dovesse riuscire a chiudere per Dzeko o Suarez, l’attaccante delpotrebbe rappresentare la valida alternativa per l’attacco juventino., e se arrivasse insieme al nuovo centravanti? Come riportato nelle ultime ore, starebbe avanzando l’indiscrezione, seconda la quale,potrebbe vestire bianconero a prescindere dall’arrivo di Suarez o Dzeko. Leggi anche:Dzeko, ora si può chiudere: è fatta per Milik alla Roma La...

