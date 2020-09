Gilchrist Philip Morris | Nella scienza fondamentale onestà e trasparenza

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. - (Adnkronos) - "Il futuro diInternational è in tecnologie basate su evidenze scientifiche", tecnologie "che crediamo possano portare a farla finita con il fumo" delle sigarette tradizionali, ma "e' frustrante - come scienziato - vedere che mentre l'opinione pubblica guarda a noi per i passi in avanti, dall'altra parte ci sono molti, fra ong o politici, che semplicemente non voglio ascoltare" quello che sta succedendo nel settore. Per la scienziata, "c'è molta paura" ad affrontare il dibattito sul futuro del fumo, "ma io chiedo solo di mettere da parte per un momento" i pregiudizi "e focalizzarci sui dati". "Al mondo ci sono più di un miliardo di persone che ancora fumano sigarette e meritano una alternativa migliore: possiamo pensare a loro? e magari - è il suo auspicio - indirizzarli verso i ...