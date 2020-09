Gf Vip | Tommaso Zorzi isolato in una stanza con l' autrice Fan in ansia | ' Sta facendo il tampone?'

(Di martedì 15 settembre 2020) Su le ultime novità. ,in unacon l'. Fan in: ' Stail? '. Ore d'per l'influncer, volto di Riccanza e Pechino Express. Stamattina la ...

GrandeFratello : Da tutti gli ingressi dei VIP di questa nuova edizione, all'acceso confronto tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck… - infoitcultura : Tommaso Zorzi, febbre alta al Grande Fratello Vip 5 - infoitcultura : GF Vip: Tommaso Zorzi febbre alta e Tachipirina, allarme Covid? - camillatwitt3r : RT @PDUmorista: Allarme al Gf Vip, febbre alta per Tommaso Zorzi: sarà Covid o ha visto Enock Balotelli sotto la doccia? #Covid_19 #GFvip5… - PDUmorista : Allarme al Gf Vip, febbre alta per Tommaso Zorzi: sarà Covid o ha visto Enock Balotelli sotto la doccia? #Covid_19… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso

La prima puntata del Grande Fratello Vip ha ospitato Flavia Vento in versione sirena. Ha dato una pronta dimostrazione della sua conoscenza del canto delle mitiche sirene che incantarono Ulisse nell’O ...A distanza di nemmeno 24 ore dal debutto del Grande Fratello VIP, sono stati resi noti i possibili cachet dei concorrenti di questa quinta edizione. La più pagata, secondo le indiscrezioni diffuse da ...In molti si stanno chiedendo, seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 5 in onda sul canale 55 del digitale terrestre, che fine abbia fatto Tommaso Zorzi. Questa mattina vi avevamo parlato di quant ...