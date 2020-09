‘Gf Vip 5’ | Flavia Vento abbandona la Casa in tempi record video

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L’ingresso dinelladel Grande Fratello Vip, con tanto di canto della sirena, aveva fatto presagire agli spettatori del programma una montagna di trash, rendendo la bionda soubrette beniamina di Twitter. I sogni dei fan del programma, però, sono stati infranti, visto che pochissime ore fa lahato il programma, oltrepassando la famigerata Porta Rossa con tanto di trolley e senza alcun rimpianto: View this post on InstagramLADOPO 24 ORE ✈️✈️✈️✈️✈️ #GFVIP A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) on Sep 15, 2020 at 3:44pm PDT Già stamattina, in ...