"Faccia di c. Travaglio mi ha querelato". Minzolini svela la crisi di nervi del direttore (e un pesantissimo precedente) (Di martedì 15 settembre 2020) Si scopre che Marco Travaglio, il re di nomignoli e insulti con i quali riempie i suoi editoriali ogni santo giorno sul Fatto Quotidiano, ha querelato Augusto Minzolini. Lo conferma Minzo in persona, su Twitter, il retroscenista che con Travaglio ha da tempo un conto aperto. "Stupito - premette Minzolini su Twitter -: Travaglio mi ha querelato per avergli scritto qui Faccia di c", spiega l'antefatto. E ancora, Minzolini aggiunge: "Eppure ho spiegato sempre qui in passato che c era per cerbiatto, non per cu***. Proprio lui che si è difeso da una mia querela per un insulto dicendo: La mia è satira! Chi di satira ferisce, di satira perisce", conclude Minzolini, sempre più duro col ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Si scopre che Marco, il re di nomignoli e insulti con i quali riempie i suoi editoriali ogni santo giorno sul Fatto Quotidiano, haAugusto. Lo conferma Minzo in persona, su Twitter, il retroscenista che conha da tempo un conto aperto. "Stupito - premettesu Twitter -:mi haper avergli scritto quidi c", spiega l'antefatto. E ancora,aggiunge: "Eppure ho spiegato sempre qui in passato che c era per cerbiatto, non per cu***. Proprio lui che si è difeso da una mia querela per un insulto dicendo: La mia è satira! Chi di satira ferisce, di satira perisce", conclude, sempre più duro col ...

marco_d_orazio : RT @AugustoMinzolin: Stupito: #Travaglio mi ha querelato per avergli scritto qui faccia di c.Eppure ho spiegato sempre qui in passato che C… - EgidioOnofrio : RT @AugustoMinzolin: Stupito: #Travaglio mi ha querelato per avergli scritto qui faccia di c.Eppure ho spiegato sempre qui in passato che C… - Titti14760140 : RT @AugustoMinzolin: Stupito: #Travaglio mi ha querelato per avergli scritto qui faccia di c.Eppure ho spiegato sempre qui in passato che C… - BrunoGiovanni6 : RT @AugustoMinzolin: Stupito: #Travaglio mi ha querelato per avergli scritto qui faccia di c.Eppure ho spiegato sempre qui in passato che C… - summo_t : RT @AugustoMinzolin: Stupito: #Travaglio mi ha querelato per avergli scritto qui faccia di c.Eppure ho spiegato sempre qui in passato che C… -

Ultime Notizie dalla rete : Faccia Travaglio Augusto Minzolini rivela: "Marco Travaglio mi ha querelato. Proprio lui che si difese contro di me appellandosi all'ironia" Liberoquotidiano.it A lezione da Stefano Travaglia

Peccato che Lorenzo e Giulio - che da junior hanno passato insieme centinaia di ore sui campi di tre continenti e giocato a carte fino a tardi e cenato con i due coach a New York e volato dall'Italia ...

Tennis, Travaglia supera Fritz in due set e passa al secondo turno del Masters 1000 di Roma

Stefano Travaglia batte Taylor Fritz nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2020 e può così proseguire il proprio cammino nel Masters 1000 di Roma. L’azzurro si impone con il punteggio di 6-4 7 ...

Gioia Travaglia. Vagnozzi: "Emblema del nostro lavoro"

A sei anni dal suo esordio a Roma, Stefano Travaglia torna in un Foro Italico vuoto e riempie la sera romana. Gioca d'autorità, sicuro e gestore dei tempi e degli spazi contro Taylor Fritz, giovane pa ...

Peccato che Lorenzo e Giulio - che da junior hanno passato insieme centinaia di ore sui campi di tre continenti e giocato a carte fino a tardi e cenato con i due coach a New York e volato dall'Italia ...Stefano Travaglia batte Taylor Fritz nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2020 e può così proseguire il proprio cammino nel Masters 1000 di Roma. L’azzurro si impone con il punteggio di 6-4 7 ...A sei anni dal suo esordio a Roma, Stefano Travaglia torna in un Foro Italico vuoto e riempie la sera romana. Gioca d'autorità, sicuro e gestore dei tempi e degli spazi contro Taylor Fritz, giovane pa ...