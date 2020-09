Due ladre arrestate dopo un inseguimento in via della Spiga, al Quadrilatero della Moda (Di martedì 15 settembre 2020) Repertorio Due donne sono state arrestate dalla polizia di Milano nella prestigiosa via della Spiga, all'interno del quartiere dello shopping a cinque stelle del Quadrilatero della Moda. Le due, 32 e ... Leggi su milanotoday (Di martedì 15 settembre 2020) Repertorio Due donne sono statedalla polizia di Milano nella prestigiosa via, all'interno del quartiere dello shopping a cinque stelle del. Le due, 32 e ...

Yogaolic : #Milano Due ladre arrestate dopo un inseguimento in via della Spiga, al Quadrilatero della Moda - Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: Furto in casa a Portici, fermate due ladre di 17 e 13 anni: la polizia evita il linciaggio - isamiccoli52 : RT @mattinodinapoli: Furto in casa a Portici, fermate due ladre di 17 e 13 anni: la polizia evita il linciaggio - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Furto in casa a Portici, fermate due ladre di 17 e 13 anni: la polizia evita il linciaggio - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Furto in casa a Portici, fermate due ladre di 17 e 13 anni: la polizia evita il linciaggio -