Dayane Mello | doccia bollente al GF Vip | gambe e lato B in mostra

EliseaPignatie1 : RT @emifreal: Ma dayane Mello lo sa che Stefano sala e felicemente sposato ed è padre di un altro bambino si quindi cosa dice mai dire mai… - xeratdragonarch : Grande Fratello VIP 5: è di Dayane Mello la prima doccia bollente - GM19761 : RT @GM19761: Praticamente adua sparla di morra a dayane mello #gfvip chi sara nominato venerdi da tutte le donne ??? Io trovo ingiusto q… - Methamorphose30 : RT @GM19761: Praticamente adua sparla di morra a dayane mello #gfvip chi sara nominato venerdi da tutte le donne ??? Io trovo ingiusto q… - GM19761 : Praticamente adua sparla di morra a dayane mello #gfvip chi sara nominato venerdi da tutte le donne ??? Io trovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

La quinta edizione del Grande Fratello, a distanza di appena cinque mesi dalla quarta conclusasi ad aprile, è partita lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5, e non sono mancate le sorprese. T ...Dayane Mello fa una promessa scottante a Enock Balotelli nella Casa del Grande Fratello Vip. La quinta edizione del Grande Fratello Vip è appena cominciata ma si preannuncia ricca di colpi di scena. N .... La prima puntata del GfVip, termina come da tradizione a notte inoltrata. Durante la diretta che abbiamo seguito minuto per minuto su Leggo.it ci sono stati tanti ingressi di "peso" come Flavia Vent ...