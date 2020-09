Costanzo su d’Urso e Venier: “Quando smetteranno si dovrà cambiare nome ai loro show” (Di martedì 15 settembre 2020) Da pochi giorni è iniziata la nuova stagione televisiva italiana tra novità e riconferme. Nel giorno festivo sono tornate in onda Mara Venier, con Domenica In, e Barbara d’Urso, con il doppio impegno a Domenica Live e a Live – Non è la d’Urso. Entrambe non hanno fatto registrare gli stessi ascolti dell’edizione scorsa, ma … L'articolo Costanzo su d’Urso e Venier: “Quando smetteranno si dovrà cambiare nome ai loro show” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 15 settembre 2020) Da pochi giorni è iniziata la nuova stagione televisiva italiana tra novità e riconferme. Nel giorno festivo sono tornate in onda Mara, con Domenica In, e Barbara d’Urso, con il doppio impegno a Domenica Live e a Live – Non è la d’Urso. Entrambe non hanno fatto registrare gli stessi ascolti dell’edizione scorsa, ma … L'articolosu d’Urso e: “Quandosi dovràaishow” proviene da Gossip e Tv.

equalizatore20 : ARRESTARE TUTTO QUELLO CHE HA E CHE FA PARTE DI SILVIO BERLUSCONI È UN DOVERE QUINDI ARRESTATE ANCHE BARBARA D' UR… - CrestaLaila : @confundustria Terribile, ma lo capisco! Comunque, se tutti vedessero la D'Urso e la signora Costanzo tanto come me... - GobboRancoroso : @RCalcatelli @faberskj magari...cominciano con mattino5,poi la D'Urso e per finire pure nel costanzo show...poi la… - equalizatore20 : ARRESTATE ANCHE MARIA DE FILIPPI ALESSANDRO SALLUSTI DANIELA SANTANCHÈ COSTANZO JERRY SCOTTI PAOLO BONOLIS SONIA BR… -