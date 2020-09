Como , ucciso Don Roberto Malgesini, “il prete degli ultimi” (Di martedì 15 settembre 2020) Terribile notizia per la comunita comasca, che ha dovuto assistere alla notizia della morte di Don Roberto Malgesini originario della Valtellina, apprezzato parroco 51enne che è stato accoltellato stamattina alle 7 in piazza San Rocco, non lontano da dove il parroco era solito recarsi e vicino alla propria abitazione. Aggressione L’aggressore conosceva la vittima, e sembrerebbe essere un uomo di 53 anni di origine tunisine con problemi psichici che aveva già ricevuto diversi decreti di espulsione fin dal 2015 ha colpito con un coltello l’uomo riportandogli diverse ferite di cui una che è apparsa subito letale al collo: i soccorsi intervenuti subito dopo non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso, e dopo circa un’ora dal fatto l’autore dell’omicidio si è costituito presso una caserma ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) Terribile notizia per la comunita comasca, che ha dovuto assistere alla notizia della morte di Donoriginario della Valtellina, apprezzato parroco 51enne che è stato accoltellato stamattina alle 7 in piazza San Rocco, non lontano da dove il parroco era solito recarsi e vicino alla propria abitazione. Aggressione L’aggressore conosceva la vittima, e sembrerebbe essere un uomo di 53 anni di origine tunisine con problemi psichici che aveva già ricevuto diversi decreti di espulsione fin dal 2015 ha colpito con un coltello l’uomo riportandogli diverse ferite di cui una che è apparsa subito letale al collo: i soccorsi intervenuti subito dopo non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso, e dopo circa un’ora dal fatto l’autore dell’omicidio si è costituito presso una caserma ...

