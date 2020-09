Basket, Final Four di Supercoppa: Milano-Venezia e Sassari-Virtus Bologna le semifinali (Di martedì 15 settembre 2020) Sono Milano-Venezia e Sassari-Virtus Bologna le due semiFinali della prima giornata delle Final Four di Supercoppa sorteggiate questa mattina da Jack Galanda e Sandro Abbio, campioni europei dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 settembre 2020) Sonole due semii della prima giornata delledisorteggiate questa mattina da Jack Galanda e Sandro Abbio, campioni europei dell'...

MarioLeeVoice : #LBASupercoppa gli accoppiamenti per le Final 4! - Gazzetta_it : #basket #FinalFour di #Supercoppa: #Milano- #Venezia e #Sassari- #VirtusBologna le semifinali - Marablu1 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Final Four di Supercoppa: la @dinamo_sassari affronta la Virtus Bologna - UnioneSarda : #Sardegna - Final Four di Supercoppa: la @dinamo_sassari affronta la Virtus Bologna - BiagioCimini : .. Se amo il basket è merito suo! Oggi compie gli anni il mio giocatore preferito.. Tantissimi Auguri Poz! (foto:… -