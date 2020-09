«Avamposti» | parla il Comandante dei Carabinieri Melissa Sipala | «Spero che mio figlio sarà orgoglioso di me»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 settembre 2020) All’ora di pranzo di un giorno feriale, Melissa Sipala è al comando generale di Roma, impegnata in un corso di inglese. Dal 2017 il suo percorso formativo è quello di Stato Maggiore, ennesima tappa di una carriera straordinaria che Sipala coltiva da vent’anni con serietà e dedizione: «La mia ultima esperienza territoriale è stata a Frascati, dove ero a capo della compagnia» spiega al telefono la protagonista di Avamposti – Dispacci dal confine, la docuserie in onda ogni mercoledì alle 21.20 sul Nove che racconta la quotidianità dei cosiddetti avamposti, ossia le stazioni dei Carabinieri ubicate al confine tra la società civile e l’illegalità. Dal quartiere di Rogoredo a Milano al San Basilio a Roma, passando per lo Zen di Palermo e il Rione Sanità di Napoli, l’Arma combatte ogni giorno contro la violenza e lo spaccio, gli illeciti di piccoli e grandi criminali, nella speranza di riportare l’ordine e l’armonia in fazzoletti di terra al centro di crimini e misfatti.