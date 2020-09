Area pedonale all’asilo Bay: disegnatore osceno se la prende con Appendino (Di martedì 15 settembre 2020) A quanto pare non a tutti è piaciuta l’idea di pedonalizzare via Principe Tommaso, in San Salvario, dove si è potuta creare una zona car-free davanti alla scuola dell’Infanzia Bay per permettere ai piccoli di usufruire anche di quello spazio. Qualcuno che non condivide ha pensato di manifestare il suo parere contrario direttamente su una fioriera che delimita l’Area. Con tanto di scritta e disegni volgari rivolti alla sindaca Chiara Appendino. Proprio la prima cittadina risponde al disegnatore osceno con un post su Facebook: “Al cittadino che ha imbrattato in quel modo osceno la fioriera di fronte alla materna dico semplicemente: andiamo avanti. Bambini e genitori hanno apprezzato questo piccolo grande cambiamento”. Ancora una volta ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 15 settembre 2020) A quanto pare non a tutti è piaciuta l’idea di pedonalizzare via Principe Tommaso, in San Salvario, dove si è potuta creare una zona car-free davanti alla scuola dell’Infanzia Bay per permettere ai piccoli di usufruire anche di quello spazio. Qualcuno che non condivide ha pensato di manifestare il suo parere contrario direttamente su una fioriera che delimita l’. Con tanto di scritta e disegni volgari rivolti alla sindaca Chiara. Proprio la prima cittadina risponde alcon un post su Facebook: “Al cittadino che ha imbrattato in quel modola fioriera di fronte alla materna dico semplicemente: andiamo avanti. Bambini e genitori hanno apprezzato questo piccolo grande cambiamento”. Ancora una volta ...

Ultime Notizie dalla rete : Area pedonale Ztl centro storico di Napoli, l'area pedonale fantasma: nessuno la conosce, 170mila multe in... Il Mattino A Brescia strade pedonali davanti alle scuole: si parte mercoledì

La Loggia riproporrà le strade scolastiche, vale a dire la pedonalizzazione dei tratti dove si trovano gli istituti, disinnescando il fenomeno della sosta selvaggia. Auto off limits 25 minuti prima de ...

Ecco il piano per la sicurezza di Anselmo

Allo studio anche rallentatori di traffico all’entrata, all’uscita ed eventualmente all’interno di ogni agglomerato urbano (chicane, restringimenti della carreggiata, rotonde, rialzamenti e continuità ...

In arrivo aree giochi e fitness Cantieri in centro città, al via i lavori sul lungomare della Salute

«I cantieri di via di Torre Clementina – spiega l’assessore – interesseranno tutta la parte pedonale che sarà ampliata e ammodernata ... Saranno ristrutturate e ripiantumate alcune aree verdi e ...

