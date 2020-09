Wsj: "Oracle batte Microsoft: verso un accordo con Tik Tok". Altri media smentiscono (Di lunedì 14 settembre 2020) Oracle avrebbe vinto la gara per le attività Usa della app cinese TikTok, battendo Microsoft. Lo scrive il Wall Street Journal, citando una persona a conoscenza del dossier. Altri media smentiscono però la notizia.La società di Redwood sarebbe pronta ad annunciare TikTok come “fidato partner tecnologico” negli Usa ma l’accordo probabilmente non sarà strutturato come una vendita completa, secondo la fonte del quotidiano finanziario. Il prossimo passo spetta alla Casa Bianca e alla commissione per gli investimenti stranieri in Usa, che devono approvare l’intesa.Secondo la Cgtn, network in lingua inglese della tv statale cinese Cctv, ByteDance invece non cederà gli asset Usa di TikTok a Oracle dopo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020)avrebbe vinto la gara per le attività Usa della app cinese TikTok,ndo. Lo scrive il Wall Street Journal, citando una persona a conoscenza del dossier.però la notizia.La società di Redwood sarebbe pronta ad annunciare TikTok come “fidato partner tecnologico” negli Usa ma l’probabilmente non sarà strutturato come una vendita completa, secondo la fonte del quotidiano finanziario. Il prossimo passo spetta alla Casa Bianca e alla commissione per gli investimenti stranieri in Usa, che devono approvare l’intesa.Secondo la Cgtn, network in lingua inglese della tv statale cinese Cctv, ByteDance invece non cederà gli asset Usa di TikTok adopo ...

