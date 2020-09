Whatsapp | alcuni messaggi bloccano l’app | quali sono

(Di lunedì 14 settembre 2020)suposbloccare l’app distica istantanea: scopriamo insieme, nonostante sia l’app distica istantanea leader al mondo, spesso è corsia di accesso per i malintenzionati o vittima di bug di sistema. Un mix tra questi due problemi riguarderebbe la mancata capacità da parte di WA di elaborare determinati … L'articolol’app:proviene da www.inews24.it.

infoitscienza : WhatsApp: alcuni messaggi possono bloccare l’applicazione. - Eventus_docet : @marcopink73 mi viene voglia di copiarla e inviarla ad alcuni contatti di whatsapp ...ma temo si offendano???????? - MegghieUP : RT @Swanito75: Nella nuova classe di mia figlia, prima di iniziare le superiori, è già stato creato un gruppo whatsapp cercandosi sui socia… - infoitscienza : Bug Whatsapp, alcuni messaggi cancellano tutte le conversazioni - RSaluzzi : RT @Swanito75: Nella nuova classe di mia figlia, prima di iniziare le superiori, è già stato creato un gruppo whatsapp cercandosi sui socia… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp alcuni

«Il Comune di Verona ha rallentato la realizzazione della Tav Verona-Pescantina; non ha previsto alcun impegno a favore dei veronesi che saranno espropriati, né per individuare le aree dove ricostruir ...Sono arrivati solo da qualche anno nella nostra città, ma hanno da subito conquistato il cuore e la pancia dei salernitani: sono i ristoranti giapponesi, oramai sempre più presenti in ogni zona di Sal ...