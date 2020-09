Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBREORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATICON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZAMO DAL TRATTOP URBANOTERAMO CI SONO CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO IN ENTRATA ALTEZZA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO PASSIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD SI SONO FORMATE CODE SEMPRE IN ENTRATA TRA TORRENOVA E IMMISSIONE RACCORDO DOVE SULLO STESSO PROVOCA DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA FINO ALL’USCITA ARDETAINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E IMMISSIONETERAMO PASSIAMO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE CI SONO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E INCROCIO CON VIA DEI DUE PONTI E SI RALLENTA SULLA PONTINA ...