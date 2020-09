Unicredit va in blackout per tre ore, poi risolve: bloccate centinaia di transazioni (Di lunedì 14 settembre 2020) Mattinata di disagi per i clienti di Unicredit. Dalle 9 circa di oggi 14 settembre, chi voleva accedere ai servizi di home banking oppure pagare con una carta o un Bancomat della banca ha riscontrato diversi problemi. I sistemi informatici di Unicredit, infatti, sono andati in down per circa tre ore, con il risultato che centinaia di transazioni sono state bloccate. In questo lasso di tempo, chi cercava di accedere all’area personale s’è visto recapitare un generico messaggio di «Errore tecnico» oppure una notifica che recitava «Si è verificato un errore imprevisto». Chi invece tentava di effettuare transazioni in negozio con una carta legata alla banca s’è visto rifiutare la transazione. September 14, 2020 ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Mattinata di disagi per i clienti di. Dalle 9 circa di oggi 14 settembre, chi voleva accedere ai servizi di home banking oppure pagare con una carta o un Bancomat della banca ha riscontrato diversi problemi. I sistemi informatici di, infatti, sono andati in down per circa tre ore, con il risultato chedisono state. In questo lasso di tempo, chi cercava di accedere all’area personale s’è visto recapitare un generico messaggio di «Errore tecnico» oppure una notifica che recitava «Si è verificato un errore imprevisto». Chi invece tentava di effettuarein negozio con una carta legata alla banca s’è visto rifiutare la transazione. September 14, 2020 ...

MarcoLocati1 : @UniCredit_IT @WWFitalia Che succede stamattina? Completo blackout? Non si riesce ad accedere al conto in nessun modo! - brusacla : @UniCredit_IT c'è un #blackout totale? #unicreditdown - bluemotion25 : @UniCredit_IT #blackout non funziona ne app ne da pc adesso che succede?!!!!! -

