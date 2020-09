Uccisa dal fratello perché fidanzata con uomo trans: “Era infetta, volevo darle una lezione” (Di lunedì 14 settembre 2020) Uccisa dal fratello perché fidanzata con uomo trans. “volevo solo darle una lezione, l’aveva infettata”. Così il fratello di Maria Paola Gaglione, la giovane di Caivano morta venerdì in un incidente a bordo del mezzo su cui viaggiava assieme al compagno Ciro, finito invece in ospedale. Le comunità LGBT chiedono una legge contro l’omotransfobia. Don Maurizio Patriciello: “Conosco entrambe le famiglie, sono sconvolto”. Inseguita dal fratello in motocicletta, perché fidanzata con un uomo trans: così è morta Maria Paola Gaglione, la diciottenne di Caivano, rimasta ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 14 settembre 2020)dalperchécon. “solouna lezione, l’avevata”. Così ildi Maria Paola Gaglione, la giovane di Caivano morta venerdì in un incidente a bordo del mezzo su cui viaggiava assieme al compagno Ciro, finito invece in ospedale. Le comunità LGBT chiedono una legge contro l’omofobia. Don Maurizio Patriciello: “Conosco entrambe le famiglie, sono sconvolto”. Inseguita dalin motocicletta, perchécon un: così è morta Maria Paola Gaglione, la diciottenne di Caivano, rimasta ...

lauraboldrini : #MariaPaola uccisa dal fratello perché amava Cirio ragazzo trans e quindi “infetta”. In Italia non c… - PaoloGentiloni : #Mariapaolagaglione uccisa dal fratello perché aveva una relazione #LGBT Fatti di cronaca che sembrano venire da un… - IlContiAndrea : Mentre la legge contro l’omotransfobia è ancora in discussione alla Camera (sì siamo nel 2020 ed è tardissimo) un a… - D8e3b8 : La sessualità uccisa dal terrorismo sanitario - withoutlabelsx : RT @lauraboldrini: #MariaPaola uccisa dal fratello perché amava Cirio ragazzo trans e quindi “infetta”. In Italia non c’è li… -