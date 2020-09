Superbonus, Generali Italia entra nel segmento della cessione del credito (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Un “Partner di vita” è tale quando condivide ogni momento dell’esistenza, ogni scelta importante di vita, ogni decisione che riguarda il futuro. E così Generali Italia sceglie ancora una volta di essere partner di famiglie ed imprese, che accompagna verso una ripresa “sostenibile”, con l’ingresso nel segmento della cessione del credito previsto dal beneficio Superbonus 110%. Una iniziativa che si inserisce nell’ambito delle più ampie strategie #InsiemeGeneriamoFiducia e #PerLaRipresaSostenibile. L’agevolazione Superbonuis 100%, prevista dal Decreto Rilancio, consente a famiglie, condomini e PMI di effettuare interventi di riqualificazione energetica o antisismica, accedendo alla ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Un “Partner di vita” è tale quando condivide ogni momento dell’esistenza, ogni scelta importante di vita, ogni decisione che riguarda il futuro. E cosìsceglie ancora una volta di essere partner di famiglie ed imprese, che accompagna verso una ripresa “sostenibile”, con l’ingresso neldelprevisto dal beneficio110%. Una iniziativa che si inserisce nell’ambito delle più ampie strategie #InsiemeGeneriamoFiducia e #PerLaRipresaSostenibile. L’agevolazione Superbonuis 100%, prevista dal Decreto Rilancio, consente a famiglie, condomini e PMI di effettuare interventi di riqualificazione energetica o antisismica, accedendo alla ...

