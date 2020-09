Segno fortunato della settimana: Gemelli (Di lunedì 14 settembre 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 14 al 20 settembre sarà ricca di novità per un Segno zodiacale in particolare: Gemelli. AMORE ★★★★ Cari amici Gemelli, questa settimana Venere è dalla vostra e il suo influsso nei vostri affari di cuore non passerà inosservato. Prospettiva particolarmente interessante per tutti i single, avvantaggiati nel fare incontri interessanti. Qualcuno potrebbe imbattersi in un colpo di fulmine in piena regola. Mentre chi è in coppia da tanto potrebbe trovare la quadra ad alcune incomprensioni storiche della propria relazione. Sperimentate nuove armonie e apritevi all’ascolto ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 settembre 2020) Anche questavedremo qualezodiacale sarà il più. Ladal 14 al 20 settembre sarà ricca di novità per unzodiacale in particolare:. AMORE ★★★★ Cari amici, questaVenere è dalla vostra e il suo influsso nei vostri affari di cuore non passerà inosservato. Prospettiva particolarmente interessante per tutti i single, avvantaggiati nel fare incontri interessanti. Qualcuno potrebbe imbattersi in un colpo di fulmine in piena regola. Mentre chi è in coppia da tanto potrebbe trovare la quadra ad alcune incomprensioni storichepropria relazione. Sperimentate nuove armonie e apritevi all’ascolto ...

Panoramica generale: la luna nel giocoso Leone rende facile mantenere il tuo senso dell'umorismo. Con intense vibrazioni planetarie in gioco, è meglio non prenderti troppo sul serio. Se lo fai, tu e u ...

Oroscopo di Rob Brezsny dal 10 al 16 Settembre

I segni di Acqua sono Cancro, Scorpione e Pesci. I nati sotto i segni d’acqua sono molto sensibili ma anche passionali in amore. Questi segni sono caratterizzata da una spiccata fantasia e da un certo ...

