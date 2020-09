Scuola: Mattarella, 'tutti responsabili, ritardi e risorse limitate, ma no divisioni e polemiche' (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "tutti siamo responsabili, e dobbiamo sentirci tali nei confronti degli altri. Una prova di responsabilità è richiesta anche a voi, cari ragazzi, e sono certo che vi mostrerete all'altezza. Dai comportamenti di ciascuno dipende la sicurezza collettiva; quella dei vostri genitori, dei vostri nonni. Non c'è una responsabilità superiore che consenta di fare a meno di quella di ciascuno di noi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo. "Dobbiamo andare avanti -ha aggiunto il Capo dello Stato- sapendo che sui sacrifici di oggi costruiamo il futuro. Conosco i ritardi e le difficoltà e so bene che vi saranno inevitabili ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "siamo, e dobbiamo sentirci tali nei confronti degli altri. Una prova dità è richiesta anche a voi, cari ragazzi, e sono certo che vi mostrerete all'altezza. Dai comportamenti di ciascuno dipende la sicurezza collettiva; quella dei vostri genitori, dei vostri nonni. Non c'è unatà superiore che consenta di fare a meno di quella di ciascuno di noi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo. "Dobbiamo andare avanti -ha aggiunto il Capo dello Stato- sapendo che sui sacrifici di oggi costruiamo il futuro. Conosco ie le difficoltà e so bene che vi saranno inevitabili ...

Ecco perché questi giorni, in cui le scuole riaprono e si popolano dei loro studenti e insegnanti, sono giorni di speranza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Vo' ...

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell ... Ma un Paese non può dividersi sull'esigenza di sostenere e promuovere la sua scuola".

