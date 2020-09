Scuola, Liliana Segre su La7: “Faccio un enorme augurio ai ragazzi. Con la conoscenza e con la voglia di imparare si diventa grandi” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Sono felice di fare un enorme augurio ai ragazzi che tornano a Scuola: sono fortissimi e sono loro che con la loro attenzione e con la loro voglia di imparare si prendono sulle spalle il problema della Scuola. Attraverso la conoscenza si diventa grandi”. E’ l’augurio espresso agli studenti italiani dalla senatrice a vita Liliana Segre, ospite de “L’aria che tira”, su La7. Segre spiega come lo studio sia stato per lei la salvezza dalla tragedia che ha vissuto nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. E aggiunge, facendo riferimento al 1938, anno delle leggi razziali fasciste: “Avevo 8 anni e sentii dire dal mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) “Sono felice di fare unaiche tornano a: sono fortissimi e sono loro che con la loro attenzione e con la lorodisi prendono sulle spalle il problema della. Attraverso lasigrandi”. E’ l’espresso agli studenti italiani dalla senatrice a vita, ospite de “L’aria che tira”, su La7.spiega come lo studio sia stato per lei la salvezza dalla tragedia che ha vissuto nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. E aggiunge, facendo riferimento al 1938, anno delle leggi razziali fasciste: “Avevo 8 anni e sentii dire dal mio ...

