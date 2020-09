Rinnovo Nikola Maksimovic: l’assist può arrivare da Koulibaly. Le cifre (Di lunedì 14 settembre 2020) Rinnovo Maksimovic l'assist può arrivare da Koulibaly se dovesse andar via. Il club potrebbe accontentare la richiesta dell'agente che è di 2,8 milioni. L'articolo Rinnovo Nikola Maksimovic: l’assist può arrivare da Koulibaly. Le cifre proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 14 settembre 2020)l'assist puòdase dovesse andar via. Il club potrebbe accontentare la richiesta dell'agente che è di 2,8 milioni. L'articolo: l’assist puòda. Leproviene da ForzAzzurri.net.

Salvato95551627 : RT @NicoSchira: Passi avanti per il rinnovo di Nikola #Maksimovic con il #Napoli: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendi… - GIUSPEDU : RT @NicoSchira: Passi avanti per il rinnovo di Nikola #Maksimovic con il #Napoli: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendi… - BelpassoAlberto : RT @NicoSchira: Passi avanti per il rinnovo di Nikola #Maksimovic con il #Napoli: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendi… - pocketmoni2030 : RT @NicoSchira: Passi avanti per il rinnovo di Nikola #Maksimovic con il #Napoli: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendi… - LuigiLiccardo6 : RT @NicoSchira: Passi avanti per il rinnovo di Nikola #Maksimovic con il #Napoli: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendi… -