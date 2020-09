Ricetta tomino in sfoglia | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di lunedì 14 settembre 2020) Basta veramente poco per trasformare ilin un piatto sfizioso e originale. Oggi vi proponiamo ladelin, unatanto facile quanto appetitosa. L’involucro fragrante di pastasigilla al suo interno il gustoso ripieno a base di formaggio e prosciutto cotto. Accompagnate ilin crosta dicon una fresca insalata o con un contorno di funghi trifolati, semplicemente irresistibile!inCon i seguentiotterrete 4 tomini in. Tomini 4 Pastarettangolare 230 g Prosciutto cotto (4 fette) 70 g Timo q.b. Pepe nero q.b. Per spennellare: Tuorli ...