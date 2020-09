Regione Lazio: nessuna criticità, segnalati alcuni assembramenti di genitori (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Al momento non risultano all’Unita’ di Crisi COVID-19 della Regione Lazio comunicazioni da parte dei servizi di prevenzione delle Asl circa criticita’ nelle scuole. Sono stati segnalati solamente alcuni assembramenti all’entrata degli Istituti legati soprattutto a gruppi di genitori. Un primo bilancio sara’ stilato in serata. I servizi di prevenzione delle Asl si riuniscono quotidianamente ogni mattina in videoconferenza per condividere l’operativita’ degli interventi nelle scuole”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Al momento non risultano all’Unita’ di Crisi COVID-19 dellacomunicazioni da parte dei servizi di prevenzione delle Asl circa criticita’ nelle scuole. Sono statisolamenteall’entrata degli Istituti legati soprattutto a gruppi di. Un primo bilancio sara’ stilato in serata. I servizi di prevenzione delle Asl si riuniscono quotidianamente ogni mattina in videoconferenza per condividere l’operativita’ degli interventi nelle scuole”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanita’ della, Alessio D’Amato.

TARQUINIA – Se stamane per molti studenti del comprensorio è suonata la campanella e tutti in classe con le nuove regole anti Covid, domani inizieranno le lezioni anche alcuni studenti di Tarquinia. È ...

Coronavirus: 1.458 nuovi casi, 38.509 (+1.006) positivi, 187 in terapia intensiva (+5), 7 deceduti, 443 guariti

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, domenica 13 settembre, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 287.7 ...

