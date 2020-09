Reggiana – Preso in prestito Crivellaro dal Torino

(Di lunedì 14 settembre 2020)– Firmato per ildel difensore Stefanodal. Tante le novità di mercato che ci accompagneranno fino al 5 ottobre. Tra … L'articoloindal. proviene da ForzAzzurri.net.

TUTTOB1 : UFFICIALE - Reggiana: preso Mazzocchi - TUTTOB1 : Pedullà: 'Reggiana, preso Di Gennaro' - UbriacoACM : @AbateCapitano Vicenza, Reggiana... Ci sono un po' di squadre che potranno lottare per la promozione. Curioso di ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana Preso

Forzazzurri

CONSIGLI FANTACALCIO - Gli attaccanti titolari low cost da prendere a 1. Al Fantacalcio la differenza la fanno ovviamente gli attaccanti, ma la storia insegna che non si vince solo con i Cristiano Ron ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Secondo TMW il Genoa ha trovato l’accordo con l’Arezzo per l’esterno offensivo Giuseppe Caso. Domani sarà presentata la proposta ufficial ...