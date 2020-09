Perchè la guarigione di Flavio Briatore è un’occasione per riflettere (Di lunedì 14 settembre 2020) Flavio Briatore è guarito dal COVID-19. La sua ripresa dal punto di vista fisico, dopo attente cure specialistiche, è una notizia che dà speranza e che dovrebbe anche far riflettere su quanto poco è stato fatto da alcuni addetti ai lavori quest’estate in termini di prevenzione. Flavio Briatore torna a Montecarlo. Il noto imprenditore è … L'articolo Perchè la guarigione di Flavio Briatore è un’occasione per riflettere è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 14 settembre 2020)è guarito dal COVID-19. La sua ripresa dal punto di vista fisico, dopo attente cure specialistiche, è una notizia che dà speranza e che dovrebbe anche farsu quanto poco è stato fatto da alcuni addetti ai lavori quest’estate in termini di prevenzione.torna a Montecarlo. Il noto imprenditore è … L'articolo Perchè ladiè un’occasione perè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

