La Turchia è sempre più instabile: ora Erdogan rischia grosso (Di lunedì 14 settembre 2020) L'agenzia Moody's ha declassato il rating sul debito della Turchia, che è passato da B1 a B2, a causa delle maggiori vulnerabilità esterne e dell'erosione delle riserve fiscali nel Paese. Gli analisti di Moody's Sarah Carlson e Yves Lemay hanno dichiarato al quotidiano turco online Ahval che "è probabile che le vulnerabilità esterne della Turchia si … La Turchia è sempre più instabile: ora Erdogan rischia grosso InsideOver.

