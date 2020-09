Juve | nuova partnership in Asia | Raffles sarà Regional Partner

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 14 settembre 2020) E’ ufficiale lafrantus eFamily Office (RFO), la Multi-family office con base a Hong Kong, che per le prossimi tre anni saràdel Club in. RFO si unisce così al brandntus in tutti quei territori (compresi Grande Cina e Singapore) nei quali opera sui mercati, garantendo servizi di lungo … L'articoloinsaràè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.