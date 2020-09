‘Gf Vip 5’, Enock Barwuah confessa: “Ho già visto un po’ di concorrenti niente male. Farò danni, già lo so…”. E a proposito di suo fratello Mario Balotelli… (Di lunedì 14 settembre 2020) Manca sempre meno alla quinta edizione del Grande fratello Vip e da quando il cast è stato ufficialmente confermato, i vari protagonisti del reality hanno iniziato a raccontarsi e a parlare un po di loro prima di varcare la porta rossa di Cinecittà. Sia i concorrenti che le concorrenti hanno avuto modo nelle scorse ore di spiegare per quale motivo abbiano deciso di prendere parte al cast ed è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini a rivelare inoltre alcune chicche della nuova edizione a pochissimi giorni dalla messa in onda della prima puntata del reality. Enock Barwuah – fratello del calciatore Mario Balotelli – sarà uno dei protagonisti del Gf, e intervisto dal settimanale Chi ha raccontato ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 settembre 2020) Manca sempre meno alla quinta edizione del GrandeVip e da quando il cast è stato ufficialmente confermato, i vari protagonisti del reality hanno iniziato a raccontarsi e a parlare un po di loro prima di varcare la porta rossa di Cinecittà. Sia iche lehanno avuto modo nelle scorse ore di spiegare per quale motivo abbiano deciso di prendere parte al cast ed è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini a rivelare inoltre alcune chicche della nuova edizione a pochissimi giorni dalla messa in onda della prima puntata del reality.del calciatoreBalotelli – sarà uno dei protagonisti del Gf, e interdal settimanale Chi ha raccontato ...

sol_debora : RT @crewlicia: Oggi inizia il nuovo GF Vip, ma io sono ancora ferma a questo momento. Lei che con classe ed eleganza ha conquistato tutti.… - adorvmine : comunque onesta onesta non so manco se stasera lo guarderò il gf vip perché non mi ispirano ne i concorrenti, ne gl… - Mariapi97040921 : Siete pronti stasera per il GF vip????? Vivo solo per vedere Tommaso zorzi all’attacco, che drama queen ?? #GFVIP - dimuz7 : @moremysmile Gf VIP 6 lo vedrei perfetto pure io???? - hznll28 : RT @ultimenotizie: C'è un positivo al Grande Fratello Vip. Stando a quanto appreso ci sarebbe un caso di positività al #Covid19 all'interno… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Belen Rodriguez ha rivelato il flirt De Martino-Marcuzzi? BlogLive.it