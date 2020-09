Flavia Vento su Twitter, i 10 post più assurdi (Di lunedì 14 settembre 2020) Flavia Vento e i suoi 10 suoi post più assurdi pubblicati su Twitter, perle indimenticabili e tweet indirizzati a Tom Cruise, Quentin Tarantino, il compianto Robin Williams e sui temi più disparati, dalla religione a Scientology. Flavia Vento si è fatta notare per alcuni post memorabii pubblicati sui social: la concorrente del Grande Fratello VIP 5 iniziò a farsi notare su Twitter quando iniziò a "corteggiare" Tom Cruise. Ma col tempo il suo raggio d'azione si è esteso dalla politica alla religione. Ecco una selezione dei suoi post più assurdi su Twitter. Flava Vento e Tom Cruise Nel 2012 Tom Cruise divorziò da ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020)e i suoi 10 suoipiùpubblicati su, perle indimenticabili e tweet indirizzati a Tom Cruise, Quentin Tarantino, il compianto Robin Williams e sui temi più disparati, dalla religione a Scientology.si è fatta notare per alcunimemorabii pubblicati sui social: la concorrente del Grande Fratello VIP 5 iniziò a farsi notare suquando iniziò a "corteggiare" Tom Cruise. Ma col tempo il suo raggio d'azione si è esteso dalla politica alla religione. Ecco una selezione dei suoipiùsu. Flavae Tom Cruise Nel 2012 Tom Cruise divorziò da ...

s_stefix : Finalmente hanno trovato il posto giusto per Flavia Vento: chiusa in una casa sorvegliata h24. #gfvip - therealengie : @ginnygi Ti giuro!! C’è Flavia Vento, DeBlank, Brosio e Denis Dosio che promettono del sano trash - marco_5640 : #GFVIP io comunque sto aspettando la pazza di Flavia vento - trvllw : scusate dov’è Flavia Vento? #GFVIP - Goganda_24 : IN QUANTO A TRASH PUNTO TANTISSIMO SU FLAVIA VENTO E PATRIZIA DE BLANCK, VE LO DICO #GFVIP -