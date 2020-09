Doppietta di iPhone tra le offerte Amazon della settimana | sconti al 14 settembre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Da oggi 14partono le nuove. Queste hanno i melafonini come protagonisti, dopo un certo periodo di tempo. Chi punta ad un prodotto Apple potrebbe dunque cogliere l’occasione per risparmiare non poco e portarsi a casa quanto desiderato magari da un po’. La prima promozione valida sullo storeinveste il meno costoso tra i device Apple ossia l’SE. Lanciato in primavera, questo smartphone dal design un po’ vintage si caratterizza senz’altro per la potenza del suo chip A11 e per il buon comparto fotografico. Nel corso dell’estate difficilmente si è assistito ad un ribasso del valore di mercato di questo telefono, anzi questo non è stato neanche sempre disponibile in ...