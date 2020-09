Criptovalute | l’importanza di una legge | l’Italia in prima linea

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Un settore che da tempo è sulla cresta dell’onda, passato da piccola nicchia per pochi esperti a strumento popolare: si parla di, o monete virtuali che dir si voglia. Diffusi da qualche anno e diventati molto più di quello che erano inizialmente, ovvero un modo per mandare e ricevere pagamenti in qualunque parte del mondo con un semplice click.Oggi lesono veri e proprio strumenti di pagamento e finanche asset sui quali investire; e chi ha deciso di puntare qualche anno fa su queste monete, quando ancora erano agli albori, ora ne sta raccogliendo i frutti. Fin qui la parte bella; ma c’è un però. Lehanno anche diverse criticità legato alla loro natura di strumento borderline per il quale unachiara e definitiva ancora non esiste. ...