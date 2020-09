Coronavirus Secondo Fauci gli asintomatici non possono contagiare? Il video fuori contesto che disinforma

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 13 settembreIl 29 agosto 2020 il sito ImolaOggi pubblica un articolo dal titolo «Virus,: epidemia non è determinata dagli» in cui viene riportato un tweet contenente une una trascrizione in italiano delle dichiarazioni di Anthonyin merito al nuovo: Il dr: “In tutta la storia dei virus respiratori di qualsiasi tipo, la trasmissione asintomatica non è mai stata causa di focolai. Il responsabile dei focolai è sempre stata una persona sintomatica. Un’epidemia non è determinata dagli” Si tratta di una notizia del tutto, infatti l’articolo ...