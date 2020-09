Celli | nomina Ziantoni un fallimento dall’inizio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Dopo due anni di imbarazzante inerzia, in cui e’ accaduto praticamente di tutto, e a meno di uno dalla fine della consiliatura, la sindaca Raggicome nuovo assessore ai Rifiuti, l’attuale responsabile delle politiche ambientali e alla mobilita’ del Municipio VI. Una scelta rovinosa sin dall’inizio a mio giudizio, uno perche’ strappa da un territorio in perenne affanno, proprio in termini di rifiuti e decoro urbano, una figura fondamentale, due in quanto lanon ha di certo brillato per efficacia”.Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana. “Sorvolando sulle condizioni della rete dei trasporti locali, ancora in attesa di una radicale ristrutturazione, nel suo curriculum ci sono all’attivo il...