C'è vita su Venere? Fosfina presente nell'atmosfera (Di lunedì 14 settembre 2020) Venere potrebbe essere abitato da organismi viventi. Fosfina individuata nell'atmosfera del Pianeta, gli scienziati predicano cautela e calma Su Venere potrebbe esserci vita. La Fosfina, infatti, è stata rilevata sul Pianeta da un gruppo di scienziati con telescopi presenti alle isole Hawaii ed in Cile. Sarebbe, questa, una scoperta davvero sensazionale, anche se è bene specificare come si tratti di forme di vita elementari, tutt'altro che sviluppate. Niente venusiani, quindi, capaci di volare con le navicelle e conquistarci come nei migliori film di fantascienza; ad oggi, il genere umano, non corre questo pericolo. La scoperta della presenza della Fosfina, però, è importante. Si tratta infatti di un gas che ...

