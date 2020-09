Adriana Volpe | in tenuta ginnica dal suo giardino mostra un fisico da paura

Leggi su controcopertina

(Di lunedì 14 settembre 2020)è stata di certo una delle protagoniste assolute della scorda edizione del Grande Fratello Vip e da quel momento la sua carriera è stata in ascesa. La bella conduttrice è infatti alla conduzione di un programma tutto suo ormai da diverse settimane, “Ogni mattina” che va in onda ogni giorno su Tv8 insieme al collega Alessio Viola e sembra che questo stia ottenendo un discreto successo. Questa ripartenza è stata ben voluta dalla conduttrice, soprattutto dopo quanto accaduto nei mesi scorsi con Giancarlo Magalli, con il quale ha condiviso per molti anni l’esperienza a I fatti vostri. Il rapporto tra i due purtroppo non è stato dei migliori e tante sono state le accuse che i due si sono scambiati così come i battibecchi, non soltanto attraverso i social ma anche in diretta tv. ...