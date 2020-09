"Willy è stato ucciso in meno di un minuto". Le nuove testimonianze choc (Di domenica 13 settembre 2020) Valentina Dardari Alcuni testimoni ha raccontato quella tragica notte. I fratelli Bianchi hanno paura di essere aggrediti dagli altri detenuti e chiedono l'isolamento Willy Monteiro Duarte è stato ucciso in meno di un minuto. Sono bastati pochi secondi per porre fine alla vita del 21enne che si era messo in mezzo solo per aiutare un amico. Questo quanto emerso dalle ultime testimonianze raccolte dai carabinieri della caserma di Colleferro riguardo il pestaggio avvenuto lo scorso sabato e costato la vita al giovane. Willy ucciso in pochi secondi La rissa, finita poi in tragedia, si è svolta davanti al risto-pub “Duedipicche”. Accusati di omicidio volontario sono ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 settembre 2020) Valentina Dardari Alcuni testimoni ha raccontato quella tragica notte. I fratelli Bianchi hanno paura di essere aggrediti dagli altri detenuti e chiedono l'isolamentoMonteiro Duarteindi un. Sono bastati pochi secondi per porre fine alla vita del 21enne che si era messo in mezzo solo per aiutare un amico. Questo quanto emerso dalle ultimeraccolte dai carabinieri della caserma di Colleferro riguardo il pestaggio avvenuto lo scorso sabato e cola vita al giovane.in pochi secondi La rissa, finita poi in tragedia, si; svolta davanti al risto-pub “Duedipicche”. Accusati di omicidio volontario sono ...

