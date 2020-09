Volley maschile, Supercoppa 2020: tabellone completo e accoppiamenti (Di domenica 13 settembre 2020) Il tabellone completo e gli accoppiamenti della Supercoppa maschile 2020 di Volley. I quattro migliori club della stagione 2019/2020 sono pronti a tornare in campo e darsi battaglia nelle semifinali con gare di andata e di ritorno per conquistare un posto nella finalissima del 25 settembre all’Arena di Verona. Trento incontra i campioni del mondo di Civitanova, mentre l’altra semifinale sarà un remake dell’atto conclusivo della Supercoppa 2019 con la sfida Perugia-Modena. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti di semifinali e finale. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa maschile ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Ile glidelladi. I quattro migliori club della stagione 2019/sono pronti a tornare in campo e darsi battaglia nelle semifinali con gare di andata e di ritorno per conquistare un posto nella finalissima del 25 settembre all’Arena di Verona. Trento incontra i campioni del mondo di Civitanova, mentre l’altra semifinale sarà un remake dell’atto conclusivo della2019 con la sfida Perugia-Modena. Di seguito ile glidi semifinali e finale. IL REGOLAMENTO DELLA...

sportface2016 : #volley #Supercoppa maschile 2020, #Trento si aggiudica la semifinale di andata contro #Civitanova: la cronaca de… - sportskwkm : Oggi, 13 settembre, si torna in campo per le semifinali d'andata della Supercoppa Italiana di volley maschile. La s… - BeliceIt : [Volley] Europeo U18 maschile: una grande Italia batte 3-2 la Polonia, in finale c’è la Rep. Ceca - aldolicata : [Volley] Europeo U18 maschile: una grande Italia batte 3-2 la Polonia, in finale c’è la Rep. Ceca - CampobelloNews : [Volley] Europeo U18 maschile: una grande Italia batte 3-2 la Polonia, in finale c’è la Rep. Ceca -