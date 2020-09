Udinese-Venezia 0-1 | Bocalon trascina i neroverdi

(Di domenica 13 settembre 2020) Al Comunale di Cordovado l’trova la sconfitta nel terzo test amichevole pre-season. A decidere la gara il gol dial 39′: l’attaccante neroverde deposita senza troppe difficoltà il pallone in rete, a porta completamente sguarnita, sull’assist dalla sinistra di Di Mariano. L’stecca, ilfa festa. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TUTTOB1 : Venezia: battuta 1-0 l'Udinese in amichevole - VeneziaFC_IT : @Udinese_1896 - Venezia FC Risultato Finale: 0-1 ( 38’ @fatinhabocalon ) #ArancioNeroVerde ?????? - SportRepubblica : Amichevoli: il Parma piega il Genoa, Udinese ko con il Venezia - StraNotizie : Amichevoli: il Parma piega il Genoa, Udinese ko con il Venezia - fantapiu3 : #Amichevole #Udinese - #Venezia, vediamo insieme il #tabellino e le indicazioni in ottica #fantacalcio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Venezia

PARMA - Il Parma vince di misura (1-0) l'amichevole con il Genoa, antipasto del campionato di serie A che partirà nel prossimo fine settimana. Ha deciso la sfida un gol di Karamoh all'80'. Liverani ha ...Vittoria squillante e avviso al Vicenza e a Di Carlo in vista del derby in programma alla prima giornata di Serie B. Il Venezia c’è, espugna Cordovado e batte l’Udinese per 1-0. A decidere un gol di R ...