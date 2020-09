Stupro di gruppo a Matera | indagati anche due trapper Cantavano | ' Put***a | slacciami la cintura'

(Di domenica 13 settembre 2020) Iniziano domani in tribunale agli i nterrogatori di garanzia dei quattro arrestati a Pisticci per lodidi cui sono state vittime due 15enni inglesi durante una festa in una ...

Ci sono due trapper, nomi d'arte Red Michael e Meus Deus, gli indagati a Pisticci per lo stupro di gruppo ai danni di due 15enni inglesi durante una vesta in una villa a Marconia (Matera). Iniziano do ...Iniziano domani in tribunale a Matera gli interrogatori di garanzia dei quattro arrestati a Pisticci per lo stupro di gruppo di cui sono state vittime due 15enni inglesi durante una festa in una villa ...